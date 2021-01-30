انطلاق عملية واسعة لتطهير شمال بغداد من بقايا "داعش"... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الجهاز في بيان إن العملية الجديدة يقودها رئيسه عبد الوهاب الساعدي، وتأتي ضمن "الصفحة الثانية من عمليات "ثأر الشُهداء".

وفي 22 من الشهر الجاري، أطلقت القوات العراقية عملية "ثأر الشهداء" غداة مقتل وإصابة العشرات في تفجيرين انتحاريين تبناهما التنظيم الإرهابي في سوق شعبي مزدحم بالعاصمة.

وغطت المرحلة الأولى من "ثأر الشهداء" محافظات الأنبار وكركوك وصلاح الدين، وتمكنت خلالها القوات الحكومية من قتل العشرات من أعضاء "داعش" بينهم جبار سلمان علي الملقب " أبوياسر " والذي يشغل منصب والي العراق ونائب الخليفة المزعوم للتنظيم التكفيري.

وفي 21 يناير/كانون الثاني الجاري، شهد سوق بيع الملابس بالباب الشرقي وسط بغداد تفجيرين انتحاريين تبناهما "داعش" لاحقا، وأسفرا عن مقتل 32 عراقيا وإصابة ما يزيد عن الـ 100 شخص.

وسبق أن أعلن العراق أواخر 2017 الانتصار عسكريا على التنظيم الإرهابي، الذي اجتاح مساحات واسعة من وسط وغرب البلاد صيف 2014.