التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها "أنصار الله" صوب السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال التحالف في بيان، نقلته قناة الإخبارية السعودية الرسمية، اليوم السبت إنه "تم تدمير طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة".

وأضاف: "ملتزمون بتدمير القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

وتقود السعودية، منذ مارس/ أذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) أواخر 2014.

وفي المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ باليستية وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.