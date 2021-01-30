مصرع شخصين وإصابة العشرات بانفجار في محطة للغاز غربي اليمن

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة– سبوتنيك. وأبلغ مصدر في السلطة المحلية بالمحافظة وكالة "سبوتنيك"، بأن حريقا اندلع في محطة لتعبئة الغاز بمنطقة عزة وسط مدينة البيضاء مركز المحافظة، امتد إلى صهريج في المحطة ما أدى إلى انفجاره، ومصرع شخصين وإصابة 48 من المتواجدين، حالة عدد منهم حرجة".

وذكر المصدر أن عددا من المصابين الذين نقلوا إلى مستشفى الثورة في مدينة البيضاء بحالة حرجة، مشيراً إلى أن الانفجار ألحق أضرارا مادية كبيرة بالمنازل المجاورة، وأدى لاحتراق سيارات بالموقع.

ويشهد اليمن أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم بفعل معارك متواصلة للعام السادس تواليا بين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة وبين جماعة "أنصار الله" وقوات متحالفة معها من جهة أخرى.