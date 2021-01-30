شكرا لقرائتكم خبر عن التلفزيون السعودي: التحالف يدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم ( السبت ) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار ( مفخخة ) في الأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وكان التلفزيون السعودي قد ذكر منذ قليل أن التحالف دمر طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات بالأجواء اليمنية أطلقتها جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران صوب المملكة.