شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 235 حالة إصابة بالكورونا و4 حالات وفاة فى يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم السبت تسجيل 235 حالة إصابة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة فى يوم واحد.

وقال فورار - فى مؤتمره الصحفى اليومى - إن إجمالى الإصابات ارتفع إلى 107 آلاف و122 حالة إصابة، بينما ارتفع إجمالى الوفيات إلى 2888 حالة وفاة.

وأضاف فورار أن إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء بلغ 73 ألفا و152 حالة ، بعد شفاء 196 حالة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 33 مريضا بالعناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا فى الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة فى يوم واحد، وتم تسجيلها فى 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز فى ولاية البليدة، التى تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحى كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضى لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب الكورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا فى 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.