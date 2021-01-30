شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق: دماء العراقيين غالية.. وكل من تورط بالدم سينال القصاص العادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس مجلس الوزراء العراقى، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمى، إن دماء مواطنى بلاده غالية، مشيرا إلى أن كل من تورط فى الدم سينال قصاصه العادل.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن ذلك جاء خلال استقبال الكاظمى لعوائل الشهداء الذين لقوا حتفهم فى ساحة الطيران بالعاصمة العراقية بغداد من جراء تفجيرين انتحاريين أسفرا عن مقتل نحو 32 شخصا، وإصابة ما يزيد على 100 شخص.

وأعلن الكاظمي، خلال اللقاء، عن تقديم (قانون حقوق الشهداء) إلى مجلس النواب، معربا عن أمله فى إقراره، ومؤكدا "كل شهيد فى العراق له نفس الحقوق".

وقال رئيس الوزراء العراقى موجها حديثه للأهالي: "واجبى الإنسانى والأخلاقى يقتضى البحث عن القصاص العادل"، موجها بمتابعة طلبات الأسر والإسراع فى تنفيذها من قبل فريق عمل من مكتب رئيس الوزراء ومؤسسة الشهداء.