شكرا لقرائتكم خبر عن 23 وفاة و641 إصابة بفيروس كورونا في الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم السبت، عن تسجيل 23 وفاة و641 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4304 وفيات و325674 إصابة، وفق وكالة بترا.

وتوزّعت الإصابات الجديدة على 354 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و122 حالة في محافظة إربد، منها 19 حالة في الرمثا، و65 حالة في محافظة البلقاء، و36 حالة في محافظة الزرقاء، و27 حالة في محافظة المفرق، و12 حالة في محافظة الكرك، و10 حالات في محافظة عجلون، و8 حالات في محافظة جرش، و6 حالات في محافظة العقبة، وحالة واحدة في محافظة معان.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلك_وفيد #حياتنا_أهم.