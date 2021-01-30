نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يصل قطر في زيارة رسمية... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة الأنباء السودانية، يرافقه دقلو خلال الزيارة وزير الخارجية عمر قمرالدين ومدير المخابرات العامة الفريق أول ركن جمال عبد المجيد.

وأوضحت الوكالة أن

"الزيارة الوفد السوداني للدوحة، تأتي في إطار بحث مسار العلاقات الثنائية المتطورة ودفع مجالات التعاون المشترك لآفاق أوسع بما يخدم مصالح شعبي البلدين".

وكان في استقباله بمطار حمد الدولي سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري ومدير إدارة المراسم في دولة قطر إبراهيم فخرو والقائم بأعمال السفارة السودانية بقطر سلوى عوض بشير وعدد من المسؤولين بدولة قطر.