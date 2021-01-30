صحيفة عبرية: منحة قطرية بقيمة 30 مليون دولار شهريا لغزة حتى نهاية العام

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Hatem Moussa

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء أمس الجمعة، أنه في الأشهر الأخيرة تم الاتفاق على استمرار حزمة المساعدات القطرية لقطاع غزة حتى نهاية العام الجاري 2021، كجزء من التفاهمات المشتركة، بقيمة 30 مليون دولار شهريا.

وأكدت الصحيفة أن المنحقة القطرية مقسمة إلى ثلاثة أقسام، الأول تمويل شراء السولار لمحطة الكهرباء بقيمة 5 مليون دولار، والثاني هو مساعدة الفقراء بقيمة 10 مليون، والثالث وقيمته 7 مليون وهو دفع رواتب الموظفين، فضلا عن 6 مليون أخرى لنشطاء حماس في القطاع.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنه تم التوصل إلى تلك التفاهمات بين إسرائيل وقطر، عبر جهاز الموساد نفسه، وبأنه كانت قطر ترسل شهريا حوالي 24 مليون دولار إلى قطاع غزة، ولكن تم زيادة هذه المنحة إلى 30 مليون دولار شهريا بإضافة 6 مليون إلى نشطاء حركة حماس.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الرقم مهم بالنسبة للأهالي في قطاع غزة، فهو مصدر حياة بالنسبة إليهم، وكذلك بالنسبة إلى إسرائيل، فهو ضمانة لاستمرار الأمن القومي الإسرائيلي، واستقراره بمرور الوقت.