شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار محطة غاز وسط مدينة "البيضاء" اليمنية وأنباء عن ضحايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع منذ قليل، انفجار محطة غاز وسط مدينة "البيضاء" اليمنية وأنباء عن ضحايا، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة "العربية" الإخبارية.

وكانت الميليشيات الحوثية الإرهابية، قد جددت فى وقت سابق استهداف حي المنظر السكني في مدينة الحديدة، غربي اليمن، بقصف صاروخي أسفر عن تدمير عدة منازل وتسبب بموجة نزوح جديدة للأهالي، ضمن جرائم الانقلابيين المتواصلة بحق المدنيين وخروقاتهم المتكررة للهدنة الأممية.

وأفادت مصادر محلية يمنية، بأن الميليشيات قصفت وسط حي المنظر بصاروخين أسفرا عن تدمير 5 منازل دماراً كلياً كان أهاليها قد نزحوا منها مؤخراً بفعل القصف المتكرر على الحي من قبل الميليشيات الحوثية. وأكدت أن القصف تسبب بموجة نزوح جديدة للأهالي.

بدوره، أكد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن الميليشيات قصفت حي المنظر الواقع في الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة بصاروخي كاتيوشا خلفا دماراً واسعاً في الحى الذي يشهد موجة نزوح جراء إرهاب الميليشيات الحوثية الإرهابية.