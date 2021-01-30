شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمى لعائلات ضحايا تفجير ساحة الطيران: سنقتص ممن تورط فى دم العراقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، لعائلات ضحايا تفجير ساحة الطيران إن الحكومة العراقية ستقتص ممن تورط فى دم العراقيين، مشيرا إلى أن هناك من أستغل دم العراقيين للحصول على السلطة والمال، جاء ذلك وفقا لخبر عاجل على موقع قناة العربية.

وأضاف رئيس الحكومة العراقية، إن هناك من يزايد على المواطن العراقي لتمرير مشاريعه السياسية.

وكانت القوات الأمنية فى دولة العراق، قد أعلنت فى وقت سابق من اليوم السبت، عن إطلاق عملية أمنية لملاحقة فلول تنظيم داعش شمال العاصمة بغداد.

وكان جهاز الأمن الوطنى العراقى قد أعلن منذ قليل، عن إحباط مخطط "إرهابي" لاستهداف محافظة نينوى بهجمات من خلال إعادة تشكيل خلية تابعة لتنظيم "داعش"، وذكر بيان للجهاز، أن "معلومات وردت عبر الخط الساخن المجاني (131) أفادت بتحركات لعناصر داعش الإرهابي في مناطق متفرقة من الموصل، وشرعنا بالمراقبة والتعقب".

وأضاف، أن "المفارز تمكنت من إلقاء القبض على سبعة إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب كانوا يخططون لإعادة تشكيلهم بخلية لاستهداف المحافظة بهجمات إرهابية".

وتابع بيان جهاز الأمن الوطني العراقي: "تم تدوين أقوال الملقى القبض عليهم واعترفوا بتنفيذهم هجمات مسلحة ضد القوات الأمنية العراقية خلال عمليات التحرير، وتمت إحالتهم الى القضاء لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم".