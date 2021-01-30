شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تتلقى مليون جرعة من لقاح ''استرازينيكا' الشهر القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الصحة التونسى فوزى المهدي، اليوم السبت، أن بلاده ستتلقى حوالى مليون جرعة من لقاح "استرازينيكا" بنهاية شهر فبراير القادم فى إطار مبادرة "كوفاكس".

وأضاف وزير الصحة التونسى – فى تصريح - أنه تم قبول ملف تونس مع 18 دولة من إجمالى 72 دولة تقدموا بملفات لدى منظمة الصحة العالمية للحصول على جرعات اللقاح ضمن مبادرة "كوفاكس"..

وطبقا لذلك، ستتلقى تونس أيضا فى منتصف شهر فبراير القادم حوالى 94 ألف جرعة من لقاح "فايزر".

من جهة أخري، كشفت وزارة الصحة التونسية - فى بيان على الصفحة الرسمية - أنه تم اليوم السبت إسناد رخصة ترويج استثنائية ومؤقتة لمدة سنة بالسوق التونسية للقاح سبوتنيك (Sputnik) .

وأكدت الوزارة أنه تم إسناد رخصة الترويج بعد تقييم ملف لقاح سبوتنيك من قبل الخبراء التابعين للمخبر الوطنى لمراقبة الأدوية والمركز الوطنى لليقظة الدوائية وغيرهم من الخبراء.