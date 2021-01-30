شكرا لقرائتكم خبر عن قوة تابعة للجيش العراقي تقتل إرهابيين اثنين بغرب العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت قوة تابعة للجيش العراقي اليوم من قتل إرهابيين اثنين ينتميان إلى تنظيم "داعش", أحدهما المسؤول العسكري عن الصحراء الواقعة غرب قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار غربي العراق .

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان بأن قوة تابعة لفوج استخبارات الفرقة الأولى بالجيش العراقي تمكنت اليوم من قتل الإرهابيين، كما دمرت وكرا للإرهابيين في منطقة فيضة الغزلان جنوب قضاء الرطبة في عمق الصحراء .