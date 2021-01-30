شكرا لقرائتكم خبر عن "سانا": الإرهابيون يعتدون بالقذائف الصاروخية على مدينة سراقب بإدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتدت المجموعات الإرهابية، اليوم السبت، بعدد من القذائف الصاروخية على مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبى الشرقى بسوريا، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية فى منازل الأهالي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن عددا من القذائف الصاروخية أطلقتها المجموعات الإرهابية المتحصنة فى بلدة النيرب إلى الغرب من مدينة سراقب سقطت فى محيط المدينة وعند أطرافها الغربية، ما تسبب بأضرار مادية فى منازل الأهالى وممتلكاتهم.

وفى سياق آخر، أشارت "سانا" إلى انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لميليشيا "قسد" أثناء سيرها على طريق الخرافى الذى يصل ريف الحسكة الجنوبى بمحافظة دير الزور، ما أدى إلى مقتل وإصابة من فيها.