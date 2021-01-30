رسالة محبطة من نجيب ساويرس بشأن كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وأخبر ساويرس متابعيه على موقع "تويتر": "من أول يوم وأنا أقول لكم إن موضوع "كورونا" لن ينتهي، ويجب أن ننظم حياتنا وعملنا على هذا الأساس! يعني كل الاحتياطات الصحية مع عدم قتل قوت وأكل عيش الناس".

وأردف: "يبدو أننا مكملين مع "كورونا" حتي بعد التطعيم.. لن ننتهي منه.. ربنا يخلصنا".

​وكان نجيب ساويرس صرح لقناة "روسيا اليوم"، في شهر مايو/ أيار الماضي أن إجراءات الوقاية التي يتبعها المصريون لمكافحة كورونا "صفر".

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استطرد "الحياة ستعود بعد أزمة كورونا، ولكننا سنعيش بعادات جديدة، حيث سيمتنع الناس عن السلام باليد حتى بعد العثور على علاج للفيروس".

وطالب ساويرس بضرورة التعايش مع فيروس كورونا حرصاً على الحالة الاقتصادية، مؤكداً أن "من يردد أن حديثي الدائم عن عودة الحياة لطبيعتها بسبب خوفي على أموالي، أقول لهم، أنا زي الفل وأموالي لن تهتز لكني مؤمن بالله".

يذكر أن رجل الأعمال نجيب ساويرس، كان قد تبرع بمبلغ 100 ألف دولار لدعم الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

كما نفى ما ذكرته تقارير خلال الفترة الماضية، بشأن تخفيضه رواتب العاملين لديه بنسبة 50%، بسبب أزمة جائحة "كورونا".

وقال في حواره مع قناة "سكاي نيوز" عن تخفيض رواتب موظفيه، إن هذا لم يحدث، ولم تمس مرتباتهم، مؤكدا أنه يدفع أجور موظفيه كاملة.

ولفت إلى أن هناك تصيّد دائم لتصريحاته، وأن ما ذكره أن بعض الشركات قد تلجأ لخفض رواتب موظفيها، في حالة عدم قدرتها على الالتزام بذلك لفترة طويلة في ظل استمرار الأزمة الحالية.