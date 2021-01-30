إعلام: الجيش المصري يوقف 13 سودانيا في حلايب ويطلق سراحهم بعد تدخل حكومي

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Amro Omran

وقال الأمين العام لتنسيقية لجان مقاومة محلية مروي حسن سليمان لصحيفة "الصيحة"، إنهم أجروا العديد من الاتصالات، وظلوا متابعين للقضية، لافتا إلى أن لجنة أمن الولاية الشمالية أخذت الأمر مأخذ الجد، فكان أن قامت بدورها بتحركات عاجلة لقيادات القوات النظامية في البلدين، أسفرت في النهاية عن إطلاق سراح المعتقلين.

وأضاف "أمس الجمعة وحوالي العاشرة صباحا، تلقينا اتصالا هاتفيا من الشباب الموجودين في منطقة المثلث، أخطرونا فيه بإطلاق سراح المعتقلين"، مبينا أنهم ظلوا على تواصُلٍ حتى تأكدوا من وصولهم الى مكان إقامتهم في منطقة المثلث.

وأكد مصدر مطلع تحدث لـ"الصيحة"، أن اتصالات تمّت بين القيادات الأمنية في الولاية الشمالية مع قيادة الجيش المصري بواسطة قنصل جمهورية مصر في حلفا، وبمتابعة لصيقة من حكومة الولاية الشمالية، وبمجهودات مقدرة وتعاون مع القوات النظامية، تم إطلاق سراح كل الشباب الذين وقعوا في قبضة الجيش المصري بالمثلث، مشيرا لتعاون كبير بين الولاية الشمالية والجهات المصرية في كل المناطق الحدودية خاصة المعابر.

يذكر أن السودان ومصر تتنازعان على منطقة مثلث "حلايب وشلاتين" في حدود البلدين منذ عقود مضت.

ويجدد السودان سنويا شكواه في مجلس الأمن بشأن مثلث حلايب وشلاتين منذ عام 1958، ويقابلها الجانب المصري برفض التفاوض أو التحكيم الدولي بشأن المثلث الحدودي.