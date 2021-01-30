شكرا لقرائتكم خبر عن مئات التونسيين يخرجون في مسيرات للاحتجاج على تعامل الشرطة مع المتظاهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك مئات التونسيين في مسيرات في العاصمة التونسية اليوم السبت للاحتجاج على انتهاكات الشرطة، وتصدى مئات من رجال الشرطة للمتظاهرين مما أدى إلى وقوع مناوشات.

ورشق بعض المحتجين رجال الشرطة بالزجاجات في حين ضرب رجال الأمن المتظاهرين بالعصي.

وتشهد تونس احتجاجات يومية تقريبا منذ منتصف يناير ، ذكرى ثورة تونس التي أشعلت فتيل الانتفاضات في أنحاء المنطقة عام 2011 فيما عرف بالربيع العربي.

ووسط اشتباكات متقطعة اعتقلت الشرطة أكثر من ألف شخص أثناء المظاهرات على مدى الأسبوعين الماضيين احتجاجا على عدم المساواة المالية وتهميش المناطق الفقيرة وما يصفه المتظاهرون بممارسات وبطش الشرطة.