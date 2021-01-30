شكرا لقرائتكم خبر عن الملكة رانيا تواصل الاحتفال بعيد ميلاد عاهل الأردن: الله يخليلى إياك يا أغلى الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الملكة رانيا العبد الله، قرينة عاهل الأردن، الملك عبد الله الثاني، الاحتفال بعيد ميلاده الذى يوافق اليوم، بنشر صورة تجمعهما عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، موجهة اليه رسالة تهنئة، قائلة فيها، "دعائي في هذا اليوم أن يحمل لك كل عام نفس السلام الذي تسعى دائماً لنشره في العالم، كل عام وسيدنا بألف خير، والله يخليلي إياك يا أغلى الناس".

وتأتى تلك الصورة، بعد ساعات من نشرها صور لعاهل الاردن، برفقه ابنهما الأمير هاشم، لتوجه التهنئة أيضًا إلى نجلها الأمير هاشم، فى عامه الـ16، والذي يصادف عيد ميلاده اليوم أيضاً، حيث ولد ملك الأردن وابنه فى نفس اليوم، 30 يناير، وكتبت قائلة "ما كنت أتخيل أن بإمكاني أن أحبكما أكثر، ثم أجد حبي لكما يزداد كل يوم، كل سنة وسيدنا وهاشم بخير".



عاهل الاردن الملك عبد الله الثانى وزوجته

يذكر أن الملكة رانيا، هنأت متابعيها بالعام الجديد 2021، متمنية أن تحمل أيامه الخير والعافية، قائلة عبر حسابها على تويتر: "مع بداية العام الجديد نجدد أملنا بأيام أفضل تحمل لنا الخير والعافية، كل عام وأنتم جميعاً بألف خير".

وكانت الملكة رانيا، تمنت أن يكون عام 2021 أفضل حالا عما كان عليه الوضع فى العام الحالى 2020، الذى اعتبرته عاما غير عاديا وامتلأ بالأحداث التى تضرر منها جميع سكان العالم، وشاركت الملكة رانيا صورة تجمعها بزوجها الملكة عبد الله وأبناءها على حسابها الرسمى بموقع "تويتر" لقرب استقبال عام جديد.

ويشار إلى أن الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني، الملك عبد الله الثانى، تتمتع بشعبية كبيرة ليس فقط، في المملكة الأردنية الهاشمية، ولكنه في كافة أنحاء الوطن العربى، حيث تتميز برقيها وشياكتها في التعامل، وهو ما يظهر فيما تنشره من صور وفيديوهات عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى.