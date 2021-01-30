شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين توقف من الغد تقديم الخدمات فى الأماكن الداخلية للمطاعم والمقاهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصناعة التجارة والسياحة بمملكة البحرين، على ضرورة التزام كافة المطاعم ومحال بيع الأطعمة والمشروبات ومقاهى الشيشة بالإضافة إلى ردهات المطاعم الموجودة فى المجمعات التجارية وغيرها بوقف تقديم جميع خدماتها فى الأماكن الداخلية والمغلقة، مع استمرارية تقديم الخدمات الخارجية وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 31 يناير الجارى وحتى 20 فبراير 2021. مع ضرورة مراعاة الطاقة الاستيعابية والالتزام بكافة الاشتراطات والإجراءات والتدابير الصحية المعمول بها والصادرة عن وزارة الصحة، إلى جانب الإجراءات الاحترازية الأخرى الواجب التقيد بها والمعلن عنها سابقا، للحد من انتشار فيروس كورونا (COVID- 19).

وبحسب صحيفة الأيام البحرينية، أوضحت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأن السماح باستمرار المطاعم فى تقديم الخدمات الخارجية يتوجب أن يكون وفق الضوابط والاشتراطات المتمثلة فى ضرورة عدم تجاوز العدد الكلى للأشخاص فى الحجز الواحد 30 شخصاً، فى حين إن كانت الحجوزات متعددة فإنه يسمح بتقديم الخدمة لأكثر من 30 شخصاً بحسب الطاقة الاستيعابية لكل مطعم، مع أهمية تطبيق معايير التباعد الاجتماعى والمتمثلة بأن لاتقل المسافة عن مترين بين كل طاولة والأخرى، وألا يزيد عدد الأشخاص عن 50% من الطاقة الاستيعابية للطاولة على ألا يتجاوز الحد الأقصى للطاولة الواحدة 6 أشخاص، إلى جانب الإجراءات الأخرى التى تم الإعلان عنها مسبقاً، مؤكدةً بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وذلك وفقا ل‍قانون الصحة العامة.

ويأتى هذا الإجراء فى ظل ما يفرضه الوضع الاستثنائى من اكتشاف الفيروس المتحور فى عدد من الحالات القائمة، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد الحالات القائمة بفيروس كورونا، (COVID-19).