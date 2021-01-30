شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قتلى بينهم طفل وأكثر من 13 جريحا فى انفجار سيارة مفخخة بعفرين السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قُتل 5 أشخاص بينهم طفل وأُصيب أكثر من 13 شخصا نتيجة انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين التي تحتلها القوات التركية ومجموعات إرهابية تابعة لها، ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصادر أهلية قولها إن سيارة مفخخة انفجرت عصر اليوم السبت في حي الصناعة ضمن مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، ما أدى إلى مقتل 5 مدنيين بينهم طفل وإصابة أكثر من 13 آخرين بجروح بعضهم في حالة خطيرة ما يرجح زيادة عدد القتلى.