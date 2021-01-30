شكرا لقرائتكم خبر عن القيادات العامة للجيش المغربى تتلقى لقاح كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة هسبريس المغربية، إن عددا من القيادات العامة للقوات المسلحة المغربية، تلقت اليوم السبت، تطعيمات ضد فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد، كما نشرت الصحيفة صور لعمليات التطعيم.

وتلقى العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم الخميس جرعة من اللقاح ضد فيروس كورونا في قصره في مدينة فاس.

وتسلم المغرب يوم الأربعاء الماضي، نصف مليون جرعة من لقاح شركة سينوفارم الصينية للوقاية من فيروس كورونا، مع استعداد البلاد لتصبح أول دولة أفريقية تبدأ حملة تطعيم وطنية ضد الفيروس.

وهذه ثاني شحنة لقاحات تصل المغرب بعد تسلمه مليوني جرعة من لقاح أسترازينيكا من صنع معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح.

وبدأت الجرعات في وصول إلى مناطق عديدة، من بينها الصحراء، كما استقبلت مراكز عديدة الفوج الأول من الملقحين، فيما ستكون الأسابيع المقبلة أكثر ضغطا بانفتاح الأطر الطبية على عملية تلقيح الفئات الشابة.



التطعيم في المغرب



تلقى التطعيم



عمليات التطعيم ضد كورونا