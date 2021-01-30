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دبي تبدأ حملة تطعيم بلقاح شركة سينوفارم الصينية المضاد لكورونا غدا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت دبي بدء حملة تطعيم بلقاح شركة سينوفارم الصينية المضاد لكورونا، غدًا الأحد، وذلك في بيان نشرته رويترز منذ قليل.

 

وقد قدمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع نحو 107,561 جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى، اليوم السبت، 3,114,162 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 31.49 جرعة لكل 100 شخص.

 

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح  وسعيا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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