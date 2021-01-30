شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تبدأ حملة تطعيم بلقاح شركة سينوفارم الصينية المضاد لكورونا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت دبي بدء حملة تطعيم بلقاح شركة سينوفارم الصينية المضاد لكورونا، غدًا الأحد، وذلك في بيان نشرته رويترز منذ قليل.

وقد قدمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع نحو 107,561 جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى، اليوم السبت، 3,114,162 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 31.49 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كورونا وسعيا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.