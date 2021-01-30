قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين السورية... صور

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء السورية، عن المصادر قولهم إن "الانفجار حدث نتيجة سيارة مفخخة في المنطقة الصناعية بمدينة عفرين التي ينتشر فيها مقاتلون موالون لتركيا".

وتعتبر المنطقة من أكثر المناطق اكتظاظاً بالمدنيين، نظراً لوجود عدد كبير من الأسواق والمحال التجارية في محيطها.

تفجير عفرين، ليس الأول من نوعه الذي تشهده مناطق سيطرة المسلحين في ريف حلب، حيث كانت شهدت المدينة في وقت سابق انفجارات مماثلة، ما تسبب بمقتل وإصابة العديد من المدنيين.

وتسيطر المجموعات المسلحة على منطقة عفرين شمال حلب، منذ مارس/آذار عام 2018، حيث كانت تمكنت من اقتحام المنطقة والسيطرة عليها بعد معارك عنيفة مع مسلحي "الوحدات الكردية"، خلال العملية التي أسمتها تركيا آنذاك بـ "غصن الزيتون".