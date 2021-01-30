الإعلام الأمني العراقي يعلن مقتل المسؤول العسكري لـ "داعش" في الصحراء

دبي - محمود عبدالرازق - © Photo / Iraqi Security Media Cell
وأضافت أن "قواتنا الأمنية البطلة عازمة على متابعة عناصر عصابات "داعش" الإرهابية أينما كانوا وأنها تواصل العمل الاستخباري وجمع المعلومات بشكل مكثف لإنهاء تواجد الإرهاب والجريمة بمختلف صورها".
وأعلن العراق، في كانون الأول/ديسمبر 2017 تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".