شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الكويتية تسجل 514 إصابة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، عن تسجل 514 إصابة جديدة بفيروس كورونا و501 حالة شفاء وحالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضي.

وقالت الصحة الكويتية في بيان، إن عدد الوفيات بلغ اليوم السبت، 959 حالة، وإجمالي الإصابات وصل إلى 164622 إصابة.

وأشارت الوزارة إلى أنها أجرت 1520587 مسحة منذ بدء الجائحة، موضحة أن إجمالي عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات 6259، منهم 52 حالة في العناية المركزة.