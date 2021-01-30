شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة بعفرين السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام سورية، اليوم السبت، إن انفجارا إرهابيا وقع في منطقة عفرين الواقعة شمال حلب، بسيارة مفخخة أدى إلى وقوع عدد من القتلى والمصابين المدنيين.

وقالت قناة حلب اليوم، إن عدد الضحايا ارتفاع إلى 6 أشخاص بينهم طفلين جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة الصناعة وسط مدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

وتعانى الأراضي السورية من التفجيرات الإرهابية، التى تستهدف المدنيين والقوات السورية النظامية التابعة للرئيس بشار الأسد، منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة بعزله في مارس 2011.