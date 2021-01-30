"20 مليون جرعة"... مصر تعلن موعد وصول أول دفعات لقاح "أسترازينيكا"

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH

ونقلت وسائل إعلام مصرية، عن الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، قولها، إن "وصول أولى دفعات لقاح أسترازينيكا-أوكسفورد، سيكون غدًا الأحد".

وأعلنت هيئة الشراء الموحد، مطلع الأسبوع الماضي، التعاقد مع الشركتين المصنعتين للقاح "أسترازينيكا-أكسفورد"؛ للحصول على 20 مليون جرعة، مؤكدة أنها تسلمت أوراق لقاح أكسفورد – أسترازينيكا البريطاني، تمهيدا لتوريده للبلاد؛ لدراسته ومنحه التصريح باستخدامه الطارئ.

فيم قال علي الغمراوي المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية، إن الهيئة لا تزال تدرس ملف لقاح شركة "استرازينيكا"، وأكد الغمراوي، أنه "بمجرد استيفاء الأوراق والمتطلبات اللازمة، ستصدر قرارًا بالموافقة على استخدامه بشكل طارئ".

وكانت مصر، قد تسلمت يوم 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أول شحنة من لقاح كورونا الذي طورته المجموعة الوطنية الصينية للأدوية (سينوفارم)، قادمة من دولة الإمارات، مؤكدة أنه فعال بنسبة 86% في الوقاية من فيروس كورونا.

يشار إلى أن مجموعة "أسترازينيكا" البريطانية كانت قد قامت بتطوير اللقاح بالتعاون مع جامعة أكسفورد، وهو ثاني لقاح ترخص له وكالة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية البريطانية بعد لقاح "فايزر - بيونتيك" الذي يوزع في بريطانيا منذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول.