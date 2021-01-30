السودان... تعزيزات عسكرية ضخمة تصل جنوب دارفور... صورة

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة الأنباء السودانية، قال والي ولاية جنوب دارفور بالإنابة حامد التيجاني هنون، إن "القوة التي وصلت الولاية تعتبر دفعة كبيرة لعملية السلام وحماية المدنيين، وأن مهمتها محددة وتعمل لإنفاذ القانون مع مستشار قانوني في كل تحركاتها".

وأضاف هنون خلال لقائه القوات بمدينة نيالا اليوم، أن "الفترة القادمة تحتاج إلي قوات تعمل بصورة قوية ومشتركة مع شركاء السلام".

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH

وبدوره، أكد العميد الركن عبد الرحمن جمعة، قائد قوات الدعم السريع قطاع جنوب دارفور، أن القوات وصلت الولاية في مهمة حفظ السلام والتدخل السريع لحسم الصراعات القبلية.

وأوضح أن "القوات تحت تصرف لجنة أمن ولاية جنوب دارفور وتعمل بصورة مشتركة مع القوات العسكرية الأخرى".

وأشار إلي أن "القوة إضافة كبيرة للقوات المنتشرة لحماية المدنيين".

ووفقا للوكالة، شهدت المنطقة الجنوبية لولاية جنوب دارفور عنفا أهليا مميتا خلف عشرات القتلى والجرحى جراء تجدد الصراعات القبلية بين الرزيقات والفلاتة في محلية قريضة التي تبعد نحو 85 كيلومتر جنوب مدينة نيالا عاصمة الولاية.