العراق يطلق الصفحة التاسعة لنزع السلاح من أقصى الجنوب

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن قيادة عمليات البصرة والقطعات الملحقة بها باشرت بتنفيذ عملية الوعد الصادق المرحلة الأولى - الصفحة التاسعة، وعلى محورين.

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وبينت الخلية أن الأول المحور الشمالي من خلال لواء المشاة الآلي 36 ومديرية شرطة البصرة ولواء القوة الضاربة والوكالات الأمنية والاستخبارية ومفرزة من هيئة الحشد الشعبي، لغرض مداهمة وتفتيش المناطق الشمالية في البصرة.

وأضافت، أما المحور الثاني المحور الجنوبي من خلال قيادة القوة البحرية وقيادة حرس الحدود المنطقة/4 لواء مغاوير قيادة عمليات البصرة والوكالات الأمنية والاستخبارية، ومفرزة من هيئة الحشد الشعبي، وأقسام مديرية شرطة المحافظة لمداهمة وتفتيش المناطق الجنوبية.

وأكدت الخلية، أن العملية لغرض إلقاء القبض على المطلوبين ونزع الأسلحة غير المرخصة لتحقيق الأمن والاستقرار ضمن قاطع المسؤولية في محافظة البصرة.

ونوهت خلية الإعلام الأمني العراقي، إلى مزيد من التفاصيل عن العملية ونتائجها تعلن لاحقا.

وكانت البصرة، خلال الفترة الماضية، أصبحت مسرحا لعمليات اغتيال عدد من الناشطين، ما استدعى إجراء تغييرات في المناصب الأمنية وتشديد الإجراءات بتوجيه من رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.