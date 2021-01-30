القوات العراقية تلقي القبض على مطلوبين وتضبط كميات من السلاح

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول على صفحته الرسمية في "تويتر": "باشرت قيادة عمليات البصرة بتنفيذ عملية "الوعد الصادق" المرحلة الأولى الصفحة التاسعة وعلى محورين لمداهمة وتفتيش المناطق الجنوبية في البصرة والقاء القبض على المطلوبين ونزع الأسلحة غير المرخصة لتحقيق الأمن والاستقرار ضمن قاطع المسؤولية في محافظة البصرة".

وكانت البصرة، خلال الفترة الماضية، أصبحت مسرحا لعمليات اغتيال عدد من الناشطين، ما استدعى إجراء تغييرات في المناصب الأمنية وتشديد الإجراءات بتوجيه من رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.