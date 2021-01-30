شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تسجل 515 إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزيرة الصحة‭‭ ‬‬الفلسطينية مي الكيلة اليوم السبت، تسجيل 515 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات، وأضافت أن قطاع غزة سجل 191 إصابة من مجمل الحالات الجديدة.

وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقا جزئيا في الضفة الغربية من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا يوميا من الأحد إلى الخميس وإغلاقا كليا يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار الفيروس.

وتم إغلاق معبر الكرامة الذي يربط الأراضي الفلسطينية مع الأردن لمدة أسبوع اعتبارا من يوم الخميس وحتى مساء يوم الأربعاء القادم وذلك لمنع تفشي سلالة جديدة من الفيروس.

وقال أسامة النجار المسؤول في وزارة الصحة اليوم إن الضفة الغربية سجلت 11 إصابة جديدة بسلالة من فيروس كورونا ظهرت لأول مرة في بريطانيا.

وأضاف في تصريحات للإذاعة الرسمية (صوت فلسطين) أن إجمالي عدد الإصابات بهذه السلالة ارتفع بذلك إلى 28 إصابة.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 178515، تعافى منها 167511 وتوفي 2010.