شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية تطلق حملة "الخوارج شرار الخلق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأنباء السعودية، إن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة المخواة بالباحة، فعلت مناشطها الوقائية والتوعوية ضمن حملة "الخوارج شرار الخلق"، التي أطلق أعمالها بالمنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة.



وتهدف الحملة إلى تحصين المجتمع من خطر فرق الخوارج، وتعزيز وعي منسوبي الرئاسة العامة والمجتمع بخطرهم، كما تهدف للتعريف بالجماعات والأحزاب المعاصرة التي تمثل معتقد الخوارج، مع تأكيد براز جهود المملكة في مكافحة فرق الخوارج؛ مستهدفة جميع شرائح المجتمع عبر منصات التواصل الاجتماعي، واللوحات الإلكترونية، والمعارض الذكية، ووسائل النشر الحديثة .



من جانبه أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة منصور بن علي شراحيلي أن هذه الحملة تأتي انطلاقاً من قيام الرئاسة العامة بواجباتها ومسؤولياتها واختصاصاتها وتحقيقاً لرسالتها؛ التي ترى أن من أوجب الواجبات عليها التحذير من هذه الجماعات والأحزاب، وتبيين خطرهم ومعتقدهم على البلاد والعباد.