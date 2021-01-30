السيسي يوجه "رسالة مهمة" إلي قادة الدول العربية

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" الرسمية عن متحدث الرئاسة المصرية بسام راضي قوله إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه رسائل إلى أشقائه القادة العرب للإعراب عن اعتزام مصر إعادة ترشيح أحمد أبو الغيط أميناً عاماً لجامعة الدول العربية لفترة ثانية مدتها خمس سنوات".

وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الصرية، أن "إعادة ترشيح الأمين العام أحمد أبوالغيط لفترة ثانية يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه عمل جامعة الدول العربية".

وأشار إلى "حرص الرئيس المصري على توفير كل الدعم الممكن للمنظمة التي يجتمع تحت سقفها العرب وتجسد طموحاتهم في عمل عربي جماعي منسق يهدف الي خدمة الشعوب والمصالح العربية، وهو ما اتسم به دور الأمين العام خلال فترة ولايته الاولى من إدارة واعية وحكيمة لدفة منظومة العمل العربي المشترك خلال مرحلة مليئة بالتحديات شهدتها المنطقة العربية".