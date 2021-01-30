أبوظبى تعتمد إجراءات محدثة لتعزيز الإجراءات الاحترازية لدخول الإمارة

القاهرة - سامية سيد - اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في أبوظبي إجراءات محدثة لدخول الإمارة من داخل الدولة حسب نوع فحص فيروس كورونا "كوفيد-19"، وأوضحت اللجنة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم/ السبت/ - أن تلك التحديثات تأتي تعزيزاً للإجراءات الاحترازية لاحتواء العدوى والحد من انتشار فيروس كورونا، ويبدأ العمل بها الإثنين الموافق الأول من فبراير.

وأضافت اللجنة، أنه في حال دخول إمارة أبوظبي بنتيجة فحص الليزر، والبقاء في الإمارة لأكثر من 48 ساعة، فيجب إجراء فحص PCR في اليوم الثالث، وفحص PCR آخر في الخليج 365 إذا تجاوزت الإقامة 7 أيامـ وأشارت اللجنة إلى أن هذه الإجراءات تطبق على كافة سكان الدولة، ويستثنى منها المطعمون في برامج التطعيم الوطنية والمتطوعون في الدراسات السريرية للقاح الذين تظهر حالتهم الخاصة (حرف E أو النجمة الذهبية) على تطبيق الحصن، ويتعين عليهم اتباع البرتوكول الخاص بهم.