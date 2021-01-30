شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 3647 إصابة جديدة و12 حالة وفاة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة "الصحة" في دولة الإمارات، اليوم السبت، أنها أجرت 183,952 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيرة إلى أنه تم رصد عن 3,647 إصابة جديدة بالفيروس.

وأوضحت "الصحة الإماراتية"، أنه تم تسجيل 2,770 حالة شفاء و12 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية بالفيروس، وذلك وفق وسائل إعلام إماراتية.

وعلى جانب أخر اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي بدولة الامارت العربية المتحدة، إجراءات محدثة لدخول الإمارة من داخل الدولة حسب نوع فحص كوفيد-19، وذلك تعزيزاً للإجراءات الاحترازية لاحتواء العدوى والحد من انتشار فيروس كوفيد-19، يبدأ العمل بالإجراءات المحدثة الإثنين 1 فبراير بحسب صحيفة البيان.

وستستمر إجراءات دخول الإمارة بفحص مسحة الأنف (PCR) المعتمدة والتي تشمل الدخول خلال 48 ساعة من تلقي نتيجة سلبية، وإجراء فحص PCR في اليوم الرابع من دخول الإمارة لمن تتجاوز مدة إقامته 4 أيام متتالية، وإجراء فحص PCR إضافي في اليوم الثامن لمن تتجاوز مدة إقامته 8 أيام متتالية.

واعتمدت اللجنة تحديث الإجراءات المتعلقة بدخول الإمارة بفحص الليزر (DPI)، إذ يسمح الدخول خلال 24 ساعة من تلقي نتيجة سلبية لفحص الليزر، على ألا يستخدم فحص الليزر لدخول الإمارة مرتين متتاليتين.

كما اعتمدت اللجنة في حال دخول إمارة أبوظبي بنتيجة فحص الليزر، والبقاء فى الإمارة لأكثر من 48 ساعة فيجب إجراء فحص PCR في اليوم الثالث، وفحص PCR آخر في الخليج 365 إذا تجاوزت الإقامة 7 أيام.

وتطبق هذه الإجراءات على كافة سكان الدولة، ويستثنى منها المطعمون في برامج التطعيم الوطنية والمتطوعون في الدراسات السريرية للقاح الذين تظهر حالتهم الخاصة (حرف E أو النجمة الذهبية) على تطبيق الحصن، ويتعين عليهم اتباع البرتوكول الخاص بهم.