شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أحمد الجار الله بفيروس كورونا.. ويؤكد: بعد الفحص تبين أن مناعتى جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الكاتب الكويتى أحمد الجار الله، رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وخضوغه للعزل لمدة 10 أيام، مشيرًا إلى أنه بعد فحصه طبيًا وجد أن مناعته تتمتع بحالة جيدة.

وكتب الجار الله، فى تدوينه عبر حسابه على "تويتر": "خلال الأسبوع الماضى غزتنا الملعونة كورونا ودخلنا فى تجارب مع استعدادات وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل ووجدنا كل اللطف والعناية"، مضيفا: "وبعد الفحص والتحليل حجرونا فى المنزل لمدة عشرة أيام مضى منها ستة، المهم بعد الفحص تبين أننا بمناعة جيدة، وما منكم إلا واردها، لعله خير وهاعدنا".



الجار الله

من ناحية أخرى، كانت وزارة الصحة الكویتیة، قد أعلنت إصدار ترخیص استخدام الطوارئ للقاح "أكسفورد" المضاد لفیروس كورونا الذى یتم تصنیعه فى مصنع (سیروم) للأمصال فى الھند بترخیص من شركة (أسترازینیكا) العالمیة.

وقال الدكتور عبد الله البدر، الوكیل المساعد لشؤون الرقابة الدوائیة والغذائیة بوزارة الصحة، فى تصریح صحفى، أمس الجمعة، إن ذلك یأتى بناء على قرار اللجنة الفنیة المشتركة بین إدارة تسجیل ومراقبة الأدویة الطبیة والنباتیة وإدارة الصحة العامة لتقییم وتسجیل اللقاحات والطعوم .

وذكر البدر، أن الوزارة نجحت فى الحصول على دفعة أولیة من لقاح "أكسفورد" لحرصھا على عدم التأخر فى برنامج التطعیم لافتا الى انه من المتوقع وصول الدفعة الأولى بعد أیام.

واوضح، أن ھذا اللقاح حصل على اعتماد من ھیئة الدواء الأوروبیة والوكالة البریطانیة لتنظیم الأدویة والمنتجات الصحیة كما أن مصنع (سیروم) للأمصال ھو مصنع معتمد من منظمة الصحة العالمیة لتصنیع اللقاحات وأیضا من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون.