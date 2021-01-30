شكرا لقرائتكم خبر عن بطل كمال الأجسام البحرينى المفرج عنه من قطر: وحشية سجانى الدوحة تطاردنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بطل كمال الأجسام البحرينى سامى الحداد المفرج عنه من السجون القطرية، "مازالت الأثار السلبية تلاحقنى ومازلت أعيش كوابيس ورعب ليالى وأيام فترة التوقيف القاسية فى قطر وجملة الممارسات غير الأخلاقية التى حصلت معنا من قبل السجانيين القطريين الذين كانوا بلا رحمة".

وأضاف الرياضى البحرينى فى حوار مع صحيفة البلاد البحرينية، "امعنت السلطات القطرية بالتعمد بالاساءة لى والتضييق.. وكانت الدقائق والثوانى تمر بصعوبة بسبب ما كان يمارسه السجانون من تعذيب نفسى غير اخلاقى".





وتابع "أنا مصدوم من التعامل القطرى معى.. السجون القطرية سيئة والمعاملة سيئة وما يجرى للبحارة شئ مخجل ومعيب.. تمعن السلطات القطرية ايذيتهم وتصادر قواربهم".

جدير بالذكر، أن قطر القت القبض على الرياضى البحرينى فى الـ 8 من يناير الماضى بعد أيام قليلة من المصالحة الخليجية، بدعوى انتهاك المياه الاقليمية القطرية.