شكرا لقرائتكم خبر عن الملكة رانيا تحتفل بعيد ميلاد العاهل الأردنى وابنهما: حبى لكما يزداد كل يوم "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الملكة رانيا العبد لله، قرينة العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، بمناسبة عيد ميلاده التاسع والخمسين، كما وجهت التهنئة أيضًا إلى نجلها الأمير هاشم، فى عامه الـ16، والذي يصادف عيد ميلاده اليوم أيضاً، حيث ولد ملك الأردن وابنه فى نفس اليوم، 30 يناير.



الملكة رانيا تهنئ الملك عبد الله وابنها الأمير هشام بعيد ميلادهما

ونشرت الملكة رانيا، صورا عبر حسابها الرسمى على "فيس بوك"، التى تجمع ابنها الأمير هاشم، وزوجها الملك عبد الله وكتبت فى تعليقها عليها: "ما كنت أتخيل أن بإمكاني أن أحبكما أكثر، ثم أجد حبي لكما يزداد كل يوم.. كل سنة وسيدنا وهاشم بخير".



الامير هاشم



الملك عبد الله والامير هاشم



الملك عبد الله

يذكر أن الملكة رانيا، هنأت متابعيها بالعام الجديد 2021، متمنية أن تحمل أيامه الخير والعافية، قائلة عبر حسابها على تويتر: "مع بداية العام الجديد نجدد أملنا بأيام أفضل تحمل لنا الخير والعافية، كل عام وأنتم جميعاً بألف خير".

وكانت الملكة رانيا، تمنت أن يكون عام 2021 أفضل حالا عما كان عليه الوضع فى العام الحالى 2020، الذى اعتبرته عاما غير عاديا وامتلأ بالأحداث التى تضرر منها جميع سكان العالم، وشاركت الملكة رانيا صورة تجمعها بزوجها الملكة عبد الله وأبناءها على حسابها الرسمى بموقع "تويتر" لقرب استقبال عام جديد.

ويشار إلى أن الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني، الملك عبد الله الثانى، تتمتع بشعبية كبيرة ليس فقط، في المملكة الأردنية الهاشمية، ولكنه في كافة أنحاء الوطن العربى، حيث تتميز برقيها وشياكتها في التعامل، وهو ما يظهر فيما تنشره من صور وفيديوهات عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى.