إجراءات جديدة ضد مسؤول سابق اتهم محمد بن سلمان بمحاولة اغتياله

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وكالة "فرانس برس"، إن شركات حكومية سعودية حركت دعوى قضائية ضد المسؤول السابق في الاستخبارات السعودية سعد الجبري، متهمة إياه بسرقة مليارات الدولارات، بحسب وثائق.
وأفادت الفروع العشرة لشركة تحكم الاستثمارية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة في الدعوى المدنية التي تم رفعها إلى محكمة أونتاريو العليا أن الجبري ارتكب عمليات "احتيال واسعة النطاق" تصل قيمة الأموال التي حصل عليها من خلالها إلى 3.47 مليار دولار أمريكي على الأقل.
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واتهمت الجبري باختلاس أموال من شركات كانت تمولها المملكة في إطار برنامج مكافحة الإرهاب، كانت مخصصة لنشاطات عدة من بينها شراء معدات أمنية وإرسال عملاء إلى دول حول العالم ودفع الأموال للمخبرين.
وجاء في الدعوى أنه "على الرغم من تواصل التحقيق، من الواضح أنه بين العامين 2008 و2017 على الأقل، دبّر الجبري وأشرف على مؤامرة تضم 21 متآمرا على الأقل في 13 اختصاص قضائي على الأقل لاختلاس" الأموال.
يذكر أن الجبري كان قد قدم في أغسطس/آب دعوى قضائية في الولايات المتحدة، متهماً محمد بن سلمان خصوصا بإرسال فريق من العناصر إلى كندا لتصفيته نهاية 2018، بذات الطريقة التي قتل فيها الصحافي جمال خاشقجي في تركيا في تشرين الأول/أكتوبر من ذلك العام.