شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يُقر تعديلات لمنح الجنسية والجواز الإماراتى للموهوبين والمتخصصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، مجموعة من التعديلات القانونية التي تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم.

وقال فى سلسلة تغريدات عبر حسابه في تويتر: "بتوجيهات من رئيس الدولة .. اعتمدنا اليوم تعديلات قانونية تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم.. والهدف هو استبقاء واستقطاب واستقرار العقول التي تساهم بقوة في مسيرتنا التنموية.."

وأكد أنه سيتم ترشيح الشخصيات المؤهلة للحصول على الجنسية الإماراتية عبر مجلس الوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية.. وتم وضع معايير واضحة لكل فئة.. وسيسمح القانون لهذه الكفاءات الاحتفاظ بالجنسية الأخرى التى يحملونها.. وسيحافظ جوازنا الإماراتي على تصدره وتفوقه عالمياً.