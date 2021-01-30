شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن تعديل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين ليكون اعتباراً من 17 مايو 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن تعلن عن تعديل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل ليكون اعتباراً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الاثنين 5 / 10 / 1442هـ الموافق 17 / 5 / 2021 م بدلاً من 18 / 8 / 1442هـ الموافق 31 / 3 / 2021م مع استمرار وزارة الصحة في متابعة المستجدات المتعلقة بالموضوع، بحسب " واس".

وصرح مصدر مسؤول فى وزارة الداخلية السعودية، بأنه إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 24 / 5 / 1442هـ الموافق 8 / 1 / 2021 م بشأن الإعلان عن موعد رفع القيود على مغادرة المواطنين للمملكة والسماح بفتح المنافذ، وبناءً على ما أوضحه وزير الصحة من أن الشركات المصنعة للقاح ( كوفيد ـ 19 ) تأخرت فى تسليم الدفعات المتعاقد عليها فى الأوقات المحددة، ونظراً إلى أهمية الوصول إلى معدلات مناعة مجتمعية مرتفعة في المملكة قبل السماح بالسفر في ظل وجود موجة ثانية من الجائحة في كثير من الدول، وحرصاً على الصحة العامة في المملكة وللحفاظ على معدلات إصابة منخفضة، وتود