شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تطلق برنامج "تعليم ركوب الدراجات الهوائية" لأصحاب الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الإمارات برنامجاً خاصاً لتعليم ركوب الدراجات الهوائية لأصحاب الهمم من ذوى الإعاقة الذهنية في مدينتين عبر مؤسسة الأولمبياد الخاص، وقالت مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي إن الهدف من هذه الخطوة الإسهام فى اتباع نمط صحى ونشر قيم الدمج المجتمعى الشامل، مع التأكيد على الالتزام بكافة قواعد السلامة والتباعد الاجتماعى لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويُعد هذا البرنامج بحسب شبكة "العين" فرصة لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية لتعلم ركوب الدراجة في مدينتي أبوظبى والعين على أيدي مدربين متخصصين، في بيئة آمنة يلتزم بها الجميع بإجراءات التباعد الاجتماعى وقواعد السلامة حفاظاً على صحة جميع المشاركين.

ويأتي ذلك ضمن مجموعة الفعاليات والأنشطة المجتمعية المجانية لجميع الجنسيات، وتقام كل إثنين بحديقة الحيوانات بمدينة العين من الـ5 مساءً وحتى الـ5:45 مساءً، وكل ثلاثاء بجزيرة الحديريات في مدينة أبوظبي من الـ5 مساءً وحتى الـ7:45 مساءً.

وتعقد الفعاليات بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الداعمين لها وهم: حديقة الحيوانات بالعين، جزيرة الحديريات، مؤسسة سدرة وجولف سيتي سبورت.

مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي أشهرت على يد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في أكتوبر 2017، وهي مؤسسة ذات نفع عام مشهرة أيضاً من وزارة تنمية المجتمع لخدمة الرياضيين من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية ومعترف بها من منظمة الأولمبياد الخاص الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويندرج تحت مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي مجموعة من البرامج والتي يتم تطبيقها على هيئة مجموعة فاعليات وأنشطة رياضية وصحية واجتماعية للرياضيين من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية على مستوى دولة الإمارات.