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زلزال بقوة 3.7 درجات يضرب مدينة حائل السعودية

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القاهرة - سامية سيد - رصدت هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية هزة أرضية شمال مدينة حائل بقوة 3.07 درجة على مقياس ريختر وبعمق 7 كيلومترات، وأفادت الهيئة السعودية عبر حسابها على "تويتر" بأن محطات الشبكة الوطنية بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، رصدت الساعة 1:31 هزة أرضية بقوة 3.07 على مقياس ريختر وعمق 7 كيلومترات وتبعد 46 كم شمال مدينة حائل.

بدورهم، قال ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنهم شعروا بهزة ارتدادية أخرى ضربت المنطقة في الساعة 8:15 صباح اليوم.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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