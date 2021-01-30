شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح نشطة فى السعودية وغائم فى الامارات ومعتدل فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تشهد منطقة الخليج انخفاض فى درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تنشط الرياح فى السعودية ووغائم ومليئ بالغبار فى الامارات، ومعتدل بشكل واضح فى الكويت.

السعودية:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم السبت، انخفاضاً في درجات الحرارة يصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة وسماء غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق شمال وجنوب غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الامارات

توقع المركز الوطني للأرصاد الإماراتي، أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً ومغبرا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تصبح نشطة ليلاً أحياناً خاصة على البحر غرباً.

الرياح: جنوبية شرقية- شمالية شرقية / 15 - 30 تصل إلى 40 كم/س أحيانا على البحر.

الكويت:

وفى الكويت يكون الطقس اليوم معتدل و يترسب الغبار تدريجيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة .

وفى المساء مائل للبروده الى بارد و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة.