شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى: "بيان العلا" جاء لتوحيد الصف وتحقيق الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت السعودية، امس الجمعة، أن بيان القمة الخليجية في العلا، جاء لتوحيد الصف في مواجهة التحديات، وتحقيق الأمن والاستقرار.

جاء ذلك خلال كلمة للأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، في جلسة منتدى دافوس الاقتصادي المنعقدة افتراضيا بعنوان "إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية".

ولفت بن فرحان إلى "التطورات الإيجابية التي شهدتها المنطقة بتوقيع اتفاق بيان العُلا"، موضحا أن "المملكة تدرك جيدًا بأن تحقيق التعاون الدولي لا يتم بمعزل عن تحقيق التعاون الإقليمي".

وشدد على أن "جميع التحديات التي نواجهها في عالمنا اليوم تتطلب التكاتف والعمل سويه للتغلب عليها"، مضيفا: "رأينا عام 2020 الذي عملنا فيه سويا لنتمكن من مواجهة التحديات العالمية معا"

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