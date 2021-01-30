رقابة الاتصالات الروسية تستدعي ممثلي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عدم حذف دعوات التظاهر

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. وجاء على الموقع الرسمي للهيئة: "وجهت هيئة رقابة الاتصالات رسائل تطالب ممثلي وسائل التواصل الاجتماعي القدوم لتلقي توضيحات بشأن مسؤولة هذه الشبكات إزاء عدم حذف دعوات المشاركة الجماعية في الأنشطة غير القانونية".

© Sputnik . Ekaterna Chesnakova

هذا وشهدت روسيا أعمال احتجاجية غير مصرحة يوم السبت الماضي 23 يناير في العاصمة وعدد من المدن.

إذ دعا أنصار أليكسي نافالني المواطنين للخروج في مظاهرات، وقد حذرت وزارة الداخلية الروسية ومكتب المدعي العام حينها من مسؤولية المنظمين والمشاركين العاديين في الأعمال غير المصرحة، كما مكتب النائب العام بحظر الدعوات الموزعة على الإنترنت للحضور إلى مثل هذه الأنشطة.

ويخطط أنصار نافالني لتنظيم فعاليات مماثلة يوم الأحد المقبل 31 يناير، وتحذر وزارة الداخلية والنيابة العامة من المنظمين والمتظاهرين من المسؤولية جراء تنظيم مثل هذه الفعاليات والمشاركة فيها.