شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات موريتانيا تعتقل 62 مهاجرا فى طريقهم إلى إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات الموريتانية أنها أوقفت زورقا كان على متنه 62 مهاجرا غير نظامي كانوا في طريقهم إلى إسبانيا.

وأوضحت مصادر بالدرك الموريتاني أن المهاجرين غير الشرعيين تم توقيفهم مساء امس الجمعة على متن زورق خشبي كان يقلهم نحو جزر الكناري بإسبانيا وتم إلقاء القبض عليهم في عرض البحر".

وأضافت المصادر أن المهاجرين ينتمون لجنسيات افريقية مختلفة منها السنغال ومالي وغينيا وجامبيا وأنهم كانوا في طريقهم إلى إسبانيا مستخدمين السواحل الموريتانية، وجرى وضعهم في ميناء مدينة نواذيبو العاصمة الاقتصادية للبلاد قبل التحقيق معهم وترحيلهم نحو بلدانهم الاصلية .

وشهدت موريتانيا مؤخرا تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير القانونيين الافارقة في طريقهم إلى أوروبا عبر سواحلها.

وتزامن الاعلان عن توقيف المهاجرين غير النظاميين مع زيارة لوزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق إلى مدريد؛ لبحث تعزيز التعاون والتنسيق الأمني لمحاربة الهجرة غير الشرعية.

وفتحت اسبانيا منذ 2006 مركزا لتوقيف المهاجرين الافارقة بمدينة نواذيبو الموريتانية المتاخمة لجزر الكناري الاسبانية يشرف عليه الامن الموريتاني والحرس المدني الاسباني الذي يقدم المساعدة للاجهزة الامنية الموريتانية.

ونددت منظمات حقوقية بما وصفته بالمعتقل وطالبت باغلاقه.

وزار موريتانيا في اكتوبر الماضي وزير الداخلية الاسباني لبحث ملف الهجرة غير القانونية.