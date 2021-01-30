الإمارات: مستعدون للتعاون مع مجلس الأمن وبايدن لإنهاء النزاع في ليبيا... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت مندوبة الإمارات بالأمم المتحدة لانا نسيبة في بيان لها إن: هناك حاجة ملحة من أجل تجديد الجهود الدبلوماسية لحل النزاع في ليبيا، بحسب "فرانس برس".

وأوضحت نسيبة أن أبو ظبي على استعداد للعمل بشكل وثيق مع جميع أعضاء مجلس الأمن، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أجل التوصل إلى تسوية سلمية للشعب الليبي.

وقالت لانا نسيبة إن بلدها لديه إيمان راسخ بأن الحلول الدبلوماسية والسياسية هي المسار الوحيد لإنهاء النزاع في ليبيا.

ورأت أن الأولوية الأبرز في الأزمة الليبية هي الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار ودعمه. ويسري الاتفاق منذ توقيع طرفي النزاع عليه في تشرين الأول/أكتوبر.

وطالبت الولايات المتحدة أمس الخميس خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عبر الفيديو الأطراف الخارجية بما في ذلك الإمارات باحترام السيادة الليبية.

وكان وزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبية، محمد سيالة، أكد مؤخرا أن الأزمة في بلاده طالما كان سببها منذ البداية التدخلات الخارجية سواء سياسيا أو عسكريا.