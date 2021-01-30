الديوان الملكي يبعث برسالة للعاهل الأردني في عيد ميلاده

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الديوان عبر حسابه بموقع تويتر:" مستمرون بثقة وبعزيمة لا تلين، في المضي قدما إلى مئوية الأردن الثانية، بقيادتكم وبرؤيتكم الثاقبة."

وأضاف الديوان الملكي:" كل عام وقائد المسيرة، جلالة الملك، بألف خير".

​وتحتفل المملكة الأردنية، يوم غد السبت الموافق 30 يناير/كانون الثاني، بعيد ميلاد العاهل الأردني الـ 59.

وفي الإطار ذاته، وجه كثير من المواطنين الأردنيين التهنئة للملك عبد الله بعيد ميلاده في تغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

​​وكان الملك عبدالله الثاني قد تولى الحكم في بلاده في عام 1999، إثر وفاة والده الملك الحسين بن طلال.