الديوان الملكي يبعث برسالة للعاهل الأردني في عيد ميلاده

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الديوان عبر حسابه بموقع تويتر:" مستمرون بثقة وبعزيمة لا تلين، في المضي قدما إلى مئوية الأردن الثانية، بقيادتكم وبرؤيتكم الثاقبة."
وأضاف الديوان الملكي:" كل عام وقائد المسيرة، جلالة الملك، بألف خير".
وتحتفل المملكة الأردنية، يوم غد السبت الموافق 30 يناير/كانون الثاني، بعيد ميلاد العاهل الأردني الـ 59.
وفي الإطار ذاته، وجه كثير من المواطنين الأردنيين التهنئة للملك عبد الله بعيد ميلاده في تغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان الملك عبدالله الثاني قد تولى الحكم في بلاده في عام 1999، إثر وفاة والده الملك الحسين بن طلال.