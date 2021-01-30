شكرا لقرائتكم خبر عن 91 وفاة جديدة بكورونا في تونس والإجمالي يرتفع إلى 6599 الف حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الجمعة، تسجيل 91 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6 آلاف و599 حالة.



وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 1679 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 206 ألفًا و30 حالة.



وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 2019 حالة من الإصابة بفيروس "كورونا"، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.



وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 9 آلاف و58 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 412 حالة، إلى جانب 147 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.